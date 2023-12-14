Женщина впервые стала главным арбитром матча чемпионата Англии по футболу

Уэлч получила назначение на встречу 18-го тура между лондонским «Фулхэмом» и «Бернли», которая пройдет в столице Англии на стадионе «Крэйвен Коттедж» 23 декабря. Уэлч начала судейскую карьеру в 2010 году, в 2021 году она стала первой женщиной, судившей матч Английской футбольной лиги (EFL), это была встреча первенства Лиги 2 между «Харрогейт Таун» и «Порт Вейл».