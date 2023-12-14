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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женщина впервые стала главным арбитром матча чемпионата Англии по футболу

Главным арбитром матча чемпионата Англии впервые в истории назначена женщина.

Фулхэм
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Судья Ребекка Уэлч станет первой в истории женщиной, назначенной главным арбитром матча футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на официальном сайте АПЛ.

Уэлч получила назначение на встречу 18-го тура между лондонским «Фулхэмом» и «Бернли», которая пройдет в столице Англии на стадионе «Крэйвен Коттедж» 23 декабря. Уэлч начала судейскую карьеру в 2010 году, в 2021 году она стала первой женщиной, судившей матч Английской футбольной лиги (EFL), это была встреча первенства Лиги 2 между «Харрогейт Таун» и «Порт Вейл».

Также отмечается, что матч «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун» в 19-м туре АПЛ (26 декабря) будет судить Сэм Эллисон. Он стал первым темнокожим судьей за последние 15 лет, назначенным главным арбитром на матч премьер-лиги. Последним темнокожим судьей АПЛ был Юрая Ренни, работавший на матчах чемпионата страны до 2008 года.

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