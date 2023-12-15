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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

Суворов стал главным тренером футболистов «Шахтера»

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов солигорского «Шахтера» стал Станислав Суворов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: fcshakhter.by

Контракт с 30-летним наставником рассчитан на два года с опцией пролонгации еще на год. До этого назначения Суворов был ассистентом теперь уже бывшего тренера «Шахтера» Алексея Баги, который сейчас перешел в саратовский «Сокол», выступающий во втором дивизионе чемпионата России. Ранее Станислав Суворов возглавлял дублирующий состав солигорской дружины, а также работал в «Шахтере» из Петрикова.

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