Суворов стал главным тренером футболистов «Шахтера»

Контракт с 30-летним наставником рассчитан на два года с опцией пролонгации еще на год. До этого назначения Суворов был ассистентом теперь уже бывшего тренера «Шахтера» Алексея Баги, который сейчас перешел в саратовский «Сокол», выступающий во втором дивизионе чемпионата России. Ранее Станислав Суворов возглавлял дублирующий состав солигорской дружины, а также работал в «Шахтере» из Петрикова.