Голевая передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» одержать 10-ю подряд победу в саудовской Про-лиге

По голу в ворота гостей забили Сауд Абдулхамид и Александар Митрович. Голевыми передачами отметились Рубен Невеш и экс-игрок «Зенита» Малком.

«Аль-Хиляль» одержал 10-ю кряду победу в чемпионате и с 47 баллами на счету продолжает удерживать 1-е место в турнирной таблице. «Аль-Вехда» с 22 очками в активе располагается на 9-й строчке.