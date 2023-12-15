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20:26 (мск), источник: Sport24

Голевая передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» одержать 10-ю подряд победу в саудовской Про-лиге

«Аль-Хиляль» одержал домашнюю победу над «Аль-Вехдой» (2:0) в 17-м туре саудовской Про-лиги.

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Источник: alhilal.com

По голу в ворота гостей забили Сауд Абдулхамид и Александар Митрович. Голевыми передачами отметились Рубен Невеш и экс-игрок «Зенита» Малком.

«Аль-Хиляль» одержал 10-ю кряду победу в чемпионате и с 47 баллами на счету продолжает удерживать 1-е место в турнирной таблице. «Аль-Вехда» с 22 очками в активе располагается на 9-й строчке.

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