«Манчестер Сити» узнал соперника по полуфиналу клубного чемпионата мира
Определился соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу клубного чемпионата мира, который проходит в Саудовской Аравии.
Манчестер Сити
Определился соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу клубного чемпионата мира, который проходит в Саудовской Аравии.
В матче ¼ финала японский клуб «Урава» одержал победу над мексиканским «Леоном» (1:0). Автором единственного гола на 78-й минуте стал форвард Алекс Шалк. На 84-й минуте с поля был удален защитник «Леона» Вильям Тесильо.
Таким образом, «Урава» вышла в полуфинал турнира, где встретится с «Манчестер Сити». В другом полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет с победителем матча между египетским «Аль-Ахли» и саудовским «Аль-Иттихадом».