«Манчестер Сити» узнал соперника по полуфиналу клубного чемпионата мира

В матче ¼ финала японский клуб «Урава» одержал победу над мексиканским «Леоном» (1:0). Автором единственного гола на 78-й минуте стал форвард Алекс Шалк. На 84-й минуте с поля был удален защитник «Леона» Вильям Тесильо.