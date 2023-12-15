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20:38 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» узнал соперника по полуфиналу клубного чемпионата мира

Определился соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу клубного чемпионата мира, который проходит в Саудовской Аравии.

Манчестер Сити
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В матче ¼ финала японский клуб «Урава» одержал победу над мексиканским «Леоном» (1:0). Автором единственного гола на 78-й минуте стал форвард Алекс Шалк. На 84-й минуте с поля был удален защитник «Леона» Вильям Тесильо.

Таким образом, «Урава» вышла в полуфинал турнира, где встретится с «Манчестер Сити». В другом полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет с победителем матча между египетским «Аль-Ахли» и саудовским «Аль-Иттихадом».

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