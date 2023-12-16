«Монако» без Головина уступил «Лиону», который находится внизу турнирной таблицы Лиги 1

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. «Лион» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 85-й минуте, когда бразильский полузащитник «Лиона» Жеффиньо отличился с передачи Эйнсли Мэйтленд-Найлса.

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч из-за жёлтой карточки, полученной в 14-м туре. Она стала для него третьей за 10 последних игр.