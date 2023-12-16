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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» без Головина уступил «Лиону», который находится внизу турнирной таблицы Лиги 1

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лионом».

Монако
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Источник: AFP 2023

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. «Лион» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 85-й минуте, когда бразильский полузащитник «Лиона» Жеффиньо отличился с передачи Эйнсли Мэйтленд-Найлса.

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч из-за жёлтой карточки, полученной в 14-м туре. Она стала для него третьей за 10 последних игр.

Благодаря этой победе «Лион» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 13 очков в 16 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей позиции с 30 очками после аналогичного количества встреч.

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