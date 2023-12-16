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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» и «Барселона» могут получить по €1 млрд при одобрении Суперлиги

«Реал» и «Барселона» получат по €1 млрд при одобрении Судом ЕС проекта Суперлиги.

Реал
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Источник: Reuters

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона» получат по миллиарду евро каждый в случае положительного вердикта Европейского суда по проекту Суперлиги, сообщает Mundo Deportivo.

Трибунал юстиции ЕС 21 декабря в 10:30 мск вынесет решение по обращению представителей Суперлиги из-за возможных нарушений со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Речь идет о законности монополии этих организаций на европейский футбол.

По данным источника, положительный вердикт разом решит все финансовые проблемы двух клубов. В запуск Суперлиги инвесторы готовы вложить 15 млрд евро, а стоимость всего проекта оценивается в 100 млрд. План предусматривает, что инвесторы сохранят 15% будущего оборота, а 85% достанется двум членам-учредителям — «Реалу» и «Барселоне». Кроме того, им полагается бонус за поддержание проекта.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.

В конце мая 2022 года суд Европейского союза зарегистрировал обращение Суперлиги из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны УЕФА и ФИФА. По информации СМИ, министерство юстиции Швейцарии, на территории которой находятся штаб-квартиры ФИФА и УЕФА, предупредило организации о невозможности вынесения санкций в отношении клубов до вердикта суда Евросоюза. В июне апелляционная инстанция УЕФА приостановила разбирательство в отношении трех клубов — основателей Суперлиги. В июле испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за создание европейской Суперлиги. В сентябре организация объявила о прекращении разбирательства в отношении трех клубов.

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