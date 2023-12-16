«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 17-го тура АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

В составе лондонского клуба забитыми мячами отличились Коул Палмер и Николас Джексон. На первый гол синих ассистировал Рахим Стерлинг. Голевой передачей на второй мяч отметился всё тот же Палмер.