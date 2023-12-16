«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 17-го тура АПЛ
Сегодня, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между лондонским «Челси» и «Шеффилд Юнайтед».
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Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Сегодня, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между лондонским «Челси» и «Шеффилд Юнайтед».
Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.
В составе лондонского клуба забитыми мячами отличились Коул Палмер и Николас Джексон. На первый гол синих ассистировал Рахим Стерлинг. Голевой передачей на второй мяч отметился всё тот же Палмер.
Таким образом, «Челси» заработал 22 очка за 17 туров чемпионата Англии по футболу. Лондонская команда поднялась на десятое место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед», в свою очередь, остался на 20-м месте — в его активе по-прежнему восемь очков.