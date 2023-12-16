«Атлетико» Мадрид проиграл «Атлетику» из Бильбао и потерял важные очки
В матче 17-го тура испанской Примеры встречались «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид.
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В матче 17-го тура испанской Примеры встречались «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид.
Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслужила бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Матч начался в 18:15 по московскому времени.
На 51-й минуте после розыгрыша углового Андер Эррера вернул мяч к мадридским воротам, а Горка Гурусета с линии вратарской ударом в касание открыл счёт.
На 64-й минуте Нико Уильямс откликнулся на передачу к правому краю штрафной, выдержал паузу и классно пробил из-под защитника.
На данный момент после 17 сыгранных матчей испанской Примеры «Атлетик» располагается на пятой строчке с 32 очками. «Атлетико» находится на третьем месте с 34 очками.