«Атлетико» Мадрид проиграл «Атлетику» из Бильбао и потерял важные очки

Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслужила бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Матч начался в 18:15 по московскому времени.

На 51-й минуте после розыгрыша углового Андер Эррера вернул мяч к мадридским воротам, а Горка Гурусета с линии вратарской ударом в касание открыл счёт.

На 64-й минуте Нико Уильямс откликнулся на передачу к правому краю штрафной, выдержал паузу и классно пробил из-под защитника.