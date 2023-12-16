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20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист потерял сознание во время матча АПЛ

Защитник «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута». Об этом сообщает «Би-би-си».

Лутон Таун
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Источник: Reuters

По информации источника, инцидент произошел во втором тайме при счете 1:1. Матч был остановлен, и футболисту была оказана медицинская помощь. Он покинул поле на носилках под аплодисменты болельщиков. Отмечается, что в данный момент Локьер пришел в себя, а встречу было решено отменить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Локьер выступает за «Лутон» с 2020 года. В мае он уже терял сознание во время матча. Тогда защитнику диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.

Летом 2021 года футболист Кристиан Эриксен потерял сознание и пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии. Игроку сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем госпитализировали. Позднее спортсмену имплантировали кардиостимулятор, через полгода после случившегося он вернулся на поле.

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