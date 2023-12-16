Футболист потерял сознание во время матча АПЛ

По информации источника, инцидент произошел во втором тайме при счете 1:1. Матч был остановлен, и футболисту была оказана медицинская помощь. Он покинул поле на носилках под аплодисменты болельщиков. Отмечается, что в данный момент Локьер пришел в себя, а встречу было решено отменить.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240033&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Локьер выступает за «Лутон» с 2020 года. В мае он уже терял сознание во время матча. Тогда защитнику диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.