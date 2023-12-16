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16 декабря, источник: Чемпионат.com

Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» одолеть «Кальяри» в матче Серии А

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Кальяри».

Наполи
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Матч завершился натужной победой хозяев — 2:1.

«Наполи» сумел выйти вперёд лишь спустя 69 минут после стартового свистка — голом отметился нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Однако уже через три минуты гости сравняли счёт усилиями форварда Леонардо Паволетти. Победный гол в составе неаполитанцев забил Хвича Кварацхелия на 75-й минуте — 2:1.

«Наполи» за 16 туров чемпионата Италии заработал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кальяри», в активе которого 13 очков, находится на 16-й строчке.

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2:1
Первый тайм: 0:0
Кальяри
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