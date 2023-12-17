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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Диего Алонсо уволен из «Севильи» после двух месяцев работы

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Уругвайский специалист Диего Алонсо покинул пост главного тренера «Севильи» после разгромного поражения от «Хетафе» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщается на официальном сайте севильской команды.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Встреча прошла в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Борха Майораль (5-я минута, с пенальти), Хайме Мата (37) и Мэйсон Гринвуд (80, с пенальти).

Алонсо возглавлял «Севилью» с 10 октября, под его руководством команда не одержала ни одной победы в испанской Примере. Безвыигрышная серия «Севильи» в чемпионате страны составляет 10 матчей (6 ничьих, 4 поражения). Победители Лиги Европы прошлого сезона также вылетели из нынешнего розыгрыша еврокубков, заняв последнее, четвертое место в таблице группы Лиги чемпионов. В чемпионате страны «Севилья» занимает 16-ю строчку (13 очков).

Предыдущим местом работы Алонсо была сборная Уругвая, которая под его руководством вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Тренер покинул пост в национальной команде после невыхода из группы на мировом первенстве.

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