Диего Алонсо уволен из «Севильи» после двух месяцев работы

Встреча прошла в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Борха Майораль (5-я минута, с пенальти), Хайме Мата (37) и Мэйсон Гринвуд (80, с пенальти).

Алонсо возглавлял «Севилью» с 10 октября, под его руководством команда не одержала ни одной победы в испанской Примере. Безвыигрышная серия «Севильи» в чемпионате страны составляет 10 матчей (6 ничьих, 4 поражения). Победители Лиги Европы прошлого сезона также вылетели из нынешнего розыгрыша еврокубков, заняв последнее, четвертое место в таблице группы Лиги чемпионов. В чемпионате страны «Севилья» занимает 16-ю строчку (13 очков).