«Барса» отдала победу в Валенсии. Команда Хави исключает себя из чемпионской гонки

«Барселона» опять оступилась. Теперь — в 17-м туре Примеры в Валенсии.

Главный тренер «Барселоны» Хави на фоне двух поражений подряд и разговоров о возможной отставке отвечал перед матчем с «Валенсией» своим критикам:

«Если бы мы вылетели из Лиги чемпионов, я бы понял шумиху вокруг меня. Но мы не вылетели и находимся на пути к титулу в чемпионате Испании. Да, нам нужно становиться лучше, но на текущий момент мы ведём борьбу за победу в четырёх турнирах. Напомню, ещё месяц назад вы спрашивали меня о том, не собираюсь ли я стать новым Фергюсоном для “Барселоны”».

А команда Хави должна была ответить на критику на поле «Местальи». Но первые полтайма получились для чемпионов Испании очень тяжёлыми. «Валенсия» поддавливала, включала прессинг и хорошо играла без мяча в схеме 4−4−2 с парой нападающих Дуро — Яремчук. Появление украинца в основе впервые с октября стало сюрпризом, поскольку Роман не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне Примеры. Присутствие на поле рослых нападающих помогало хозяевам цепляться за «длинные» мячи, когда у них переставал получаться другой применяемый ими ход для управления игрой — перепасовка на своей половине с целью сбить темп. Яремчук мог забить быстрый гол уже на второй минуте, развернувшись и пробив вторым касанием. «Барселона» прозевала быстрый аут соперника. Спас сменщик тер Штегена — голкипер Пенья.

Сине-гранатовые с трудом входили в игру, имели проблемы с возвратом мяча. Был ещё эпизод с падением Вайи в штрафной «Барселоны» после единоборства с Рафиньей. В ситуации 50 на 50 судья не стал наказывать каталонцев 11-метровым. Но во второй половине первого тайма у команды Хави стали появляться моменты. Левандовски шесть раз встретился с мячом в штрафной «Валенсии» и мог забить красивый гол ударом с лёта. Врывания Гюндогана из глубины тоже таили в себе опасность. «Барса» нанесла к перерыву на один удар в створ больше (3:2), тем не менее грузинский голкипер Мамардашвили отбивал всё, что летело в его ворота.

После перерыва игра совсем поменялась по сравнению с первой половиной. «Барселона» ещё улучшила контроль мяча, а из «Валенсии» словно выпустили воздух. У хозяев уже не получались ни прессинг, ни вообще возврат мяча. Поэтому не было и контригры. Уже через 10 минут сине-гранатовые открыли счёт. Каталонцы вскрыли оборону соперника справа при помощи чудесного заброса от де Йонга за спины. Команда Рубена Барахи ошиблась при создании офсайда, и Рафинья покатил вдоль ворот — Феликс забивал в пустые. Португалец проводил не лучший матч, но свой гол всё же нашёл.

«Барселона» контролировала игру, и складывалось впечатление, что чемпион Испании спокойно доведёт дело до победы. У «Валенсии» не хватало ни идей, ни энергии, когда хозяева забирали мяч. Тем неожиданнее был гол Гильямона на 70-й минуте. Ключевой момент в этом эпизоде — проигранный каталонцами подбор. Потом Гильямон шикарно положил мяч из полукруга с линии штрафной фактически в девятку. Забитый «Валенсией» мяч проверялся на офсайд. Действительно, спорная ситуация. Но современная техника доказала, что Кунде находился чуть-чуть ближе к своим воротам.

В концовке, стремясь удержать внезапно возвращённую ничью, «Валенсия» перешла на игру в пять защитников. «Барселона» же осталась без одного из лучших в этой встрече Гюндогана, которому, по-видимому, помешало завершить встречу повреждение. Тем не менее каталонцы продолжали создавать моменты. Какой имел Рафинья — просто невероятно! Стопроцентный, как принято говорить в таких случаях. Но раз бразилец не забил, то, значит, 100% не было. После выхода один на один спас Мамардашвили, а при добивании на линии мяч остановил Ярек.