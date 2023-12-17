Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Монца
Футбол. Зарубежный
15:00
Нант
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Альмерия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:05
Марсель
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Вильярреал
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
16.12
Валенсия
Барселона
11
16.12
Севилья
Хетафе
03
16.12
Атлетик
Атлетико
20
16.12
Сельта
Гранада
10
15.12
Осасуна
Райо Вальекано
10
11.12
Райо Вальекано
Сельта
00
10.12
Барселона
Жирона
24
10.12
Кадис
Осасуна
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барса» отдала победу в Валенсии. Команда Хави исключает себя из чемпионской гонки

Кризис каталонцев продолжается.

Барселона
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Барселона» опять оступилась. Теперь — в 17-м туре Примеры в Валенсии.

Главный тренер «Барселоны» Хави на фоне двух поражений подряд и разговоров о возможной отставке отвечал перед матчем с «Валенсией» своим критикам:

«Если бы мы вылетели из Лиги чемпионов, я бы понял шумиху вокруг меня. Но мы не вылетели и находимся на пути к титулу в чемпионате Испании. Да, нам нужно становиться лучше, но на текущий момент мы ведём борьбу за победу в четырёх турнирах. Напомню, ещё месяц назад вы спрашивали меня о том, не собираюсь ли я стать новым Фергюсоном для “Барселоны”».

А команда Хави должна была ответить на критику на поле «Местальи». Но первые полтайма получились для чемпионов Испании очень тяжёлыми. «Валенсия» поддавливала, включала прессинг и хорошо играла без мяча в схеме 4−4−2 с парой нападающих Дуро — Яремчук. Появление украинца в основе впервые с октября стало сюрпризом, поскольку Роман не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне Примеры. Присутствие на поле рослых нападающих помогало хозяевам цепляться за «длинные» мячи, когда у них переставал получаться другой применяемый ими ход для управления игрой — перепасовка на своей половине с целью сбить темп. Яремчук мог забить быстрый гол уже на второй минуте, развернувшись и пробив вторым касанием. «Барселона» прозевала быстрый аут соперника. Спас сменщик тер Штегена — голкипер Пенья.

Сине-гранатовые с трудом входили в игру, имели проблемы с возвратом мяча. Был ещё эпизод с падением Вайи в штрафной «Барселоны» после единоборства с Рафиньей. В ситуации 50 на 50 судья не стал наказывать каталонцев 11-метровым. Но во второй половине первого тайма у команды Хави стали появляться моменты. Левандовски шесть раз встретился с мячом в штрафной «Валенсии» и мог забить красивый гол ударом с лёта. Врывания Гюндогана из глубины тоже таили в себе опасность. «Барса» нанесла к перерыву на один удар в створ больше (3:2), тем не менее грузинский голкипер Мамардашвили отбивал всё, что летело в его ворота.

Источник: Reuters

После перерыва игра совсем поменялась по сравнению с первой половиной. «Барселона» ещё улучшила контроль мяча, а из «Валенсии» словно выпустили воздух. У хозяев уже не получались ни прессинг, ни вообще возврат мяча. Поэтому не было и контригры. Уже через 10 минут сине-гранатовые открыли счёт. Каталонцы вскрыли оборону соперника справа при помощи чудесного заброса от де Йонга за спины. Команда Рубена Барахи ошиблась при создании офсайда, и Рафинья покатил вдоль ворот — Феликс забивал в пустые. Португалец проводил не лучший матч, но свой гол всё же нашёл.

«Барселона» контролировала игру, и складывалось впечатление, что чемпион Испании спокойно доведёт дело до победы. У «Валенсии» не хватало ни идей, ни энергии, когда хозяева забирали мяч. Тем неожиданнее был гол Гильямона на 70-й минуте. Ключевой момент в этом эпизоде — проигранный каталонцами подбор. Потом Гильямон шикарно положил мяч из полукруга с линии штрафной фактически в девятку. Забитый «Валенсией» мяч проверялся на офсайд. Действительно, спорная ситуация. Но современная техника доказала, что Кунде находился чуть-чуть ближе к своим воротам.

В концовке, стремясь удержать внезапно возвращённую ничью, «Валенсия» перешла на игру в пять защитников. «Барселона» же осталась без одного из лучших в этой встрече Гюндогана, которому, по-видимому, помешало завершить встречу повреждение. Тем не менее каталонцы продолжали создавать моменты. Какой имел Рафинья — просто невероятно! Стопроцентный, как принято говорить в таких случаях. Но раз бразилец не забил, то, значит, 100% не было. После выхода один на один спас Мамардашвили, а при добивании на линии мяч остановил Ярек.

«Валенсия» в два раза уступила «Барсе» по ударам в створ — 4:8 (всего удары — 11:16, из штрафной — 5:14), но выдержала давление команды Хави на последних минутах и завоевала ничью, которая для хозяев равна победе. А для гостей — как поражение.

Валенсия
1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь