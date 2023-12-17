Озил публично высмеял Ди Каприо за шутку про «Арсенал»

Ранее на этой неделе Ди Каприо спросили, являются ли элитные футболисты сильнейшими спортсменами, чем топ-баскетболисты НБА. «Лучше, чем Майкл Джордан? Величайший баскетболист в истории!» — ответил звезда кино. В ходе дальнейшего разговора Ди Каприо бросил реплику: «Что за “Арсенал”?

Известно, что Ди Каприо является поклонником баскетбола, но его замечали и на футбольных матчах — в частности, на играх чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов.

Комментарий Ди Каприо не остался без внимания экс-хавбека лондонского клуба Озила. «Футбольному клубу “Арсенал” больше 25 лет… Так откуда ему знать?» — написал в соцсети бывший футболист.