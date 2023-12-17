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11:57 (мск), источник: Sport24

Озил публично высмеял Ди Каприо за шутку про «Арсенал»

Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший футболист «Арсенала» Месут Озил подшутил над голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

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Источник: Reuters

Ранее на этой неделе Ди Каприо спросили, являются ли элитные футболисты сильнейшими спортсменами, чем топ-баскетболисты НБА. «Лучше, чем Майкл Джордан? Величайший баскетболист в истории!» — ответил звезда кино. В ходе дальнейшего разговора Ди Каприо бросил реплику: «Что за “Арсенал”?

Известно, что Ди Каприо является поклонником баскетбола, но его замечали и на футбольных матчах — в частности, на играх чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов.

Комментарий Ди Каприо не остался без внимания экс-хавбека лондонского клуба Озила. «Футбольному клубу “Арсенал” больше 25 лет… Так откуда ему знать?» — написал в соцсети бывший футболист.

Озил сослался на расхожее в сети мнение о том, что Ди Каприо состоит в отношениях с женщинами до тех пор, пока им не исполнится 25 лет.

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