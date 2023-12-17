Салах станет главной трансферной целью саудовцев следующим летом

Отмечается, что в следующем году ближневосточные клубы станут тратить меньше денег на новичков, но случай с Салахом рассматривается как исключение — футболист считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем перешедший в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, поскольку Мо остается на пике карьеры и пользуется большой популярностью в арабском мире.