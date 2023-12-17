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11:47 (мск), источник: Sport24

Салах станет главной трансферной целью саудовцев следующим летом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах станет главной трансферной целью клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По данным источника, следующим летом клубы предпримут новые попытки подписать египтянина.

Отмечается, что в следующем году ближневосточные клубы станут тратить меньше денег на новичков, но случай с Салахом рассматривается как исключение — футболист считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем перешедший в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, поскольку Мо остается на пике карьеры и пользуется большой популярностью в арабском мире.

Напомним, прошлым летом приобрести Салаха за 200 млн фунтов пытался «Аль-Иттихад».

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