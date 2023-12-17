Салах станет главной трансферной целью саудовцев следующим летом
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах станет главной трансферной целью клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах станет главной трансферной целью клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, следующим летом клубы предпримут новые попытки подписать египтянина.
Отмечается, что в следующем году ближневосточные клубы станут тратить меньше денег на новичков, но случай с Салахом рассматривается как исключение — футболист считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем перешедший в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, поскольку Мо остается на пике карьеры и пользуется большой популярностью в арабском мире.
Напомним, прошлым летом приобрести Салаха за 200 млн фунтов пытался «Аль-Иттихад».