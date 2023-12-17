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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА назвала команды, которые точно выступят на обновлённом клубном чемпионате мира

Пресс-служба ФИФА опубликовала список команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира — 2025. Всего на соревнованиях выступят 32 клуба.

Челси
Реал
Манчестер Сити
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От Европы участие в турнире примут четыре клуба, отобранные по пути чемпионов (победа в Лиге чемпионов УЕФА) — «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), а также победитель текущего розыгрыша турнира.

Ещё восемь команд попадут в турнир согласно рейтингу, уже известны названия пяти клубов — «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер» (Италия), «Порту» и «Бенфика» (обе — Португалия).

Также в турнире точно примут участие: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Леон» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), а также «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все — Бразилия).

Первый турнир в обновлённом формате пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США и будет проводиться один раз в четыре года. Соревнования будут проходить в том же формате, что и чемпионат мира по футболу — 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, за исключением того, что матч за третье место проводиться не будет.

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