ФИФА назвала команды, которые точно выступят на обновлённом клубном чемпионате мира

Первый турнир в обновлённом формате пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США и будет проводиться один раз в четыре года. Соревнования будут проходить в том же формате, что и чемпионат мира по футболу — 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, за исключением того, что матч за третье место проводиться не будет.