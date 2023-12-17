Суперлига возрождается, «Реалу» и «Барсе» обещают 1 млрд евро за участие

Ключевым моментом является решение суда Европейского союза, которое будет вынесено 21 декабря. Как надеются сторонники Суперлиги, в решении суда будет сказано, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обладает монополией на проведение турниров. Таким образом, появится возможность создать систему, при которой клубы, желающие соревноваться в Суперлиге, смогут делать это, не прерывая выступлений в национальных лигах и кубках.

Неназванные инвесторы планируют на первоначальной стадии вложить в запуск турнира 15 млрд евро, а общая стоимость проекта может достичь 100 млрд евро. «Реал» и «Барселона» получат крупные бонусы как клубы, благодаря которым проект остался в силе.

Каталонский клуб борется с финансовым кризисом с весны 2021-го. В марте того года в «Барселоне» сменилось руководство. После избрания на пост президента Жоана Лапорты выяснилось, что прежний менеджмент во главе с Жозепом Бартомеу оставил дела в плачевном состоянии — общий долг «Барселоны» равнялся 1,35 млрд евро, на зарплаты футболистам уходило 103% от доходов. Постепенно размер долга удалось сократить, но проблемы остаются — в частности, минувшим летом «Барселона» с трудом зарегистрировала новичков.

По информации Mundo Deportivo, у «Реала» тоже есть экономические сложности, хотя об этом широкой публике не сообщается. Утверждается, что столичному клубу необходимы финансовые вливания. Если запустить Суперлигу не удастся, президент «Реала» Флорентино Перес будет искать другие варианты для привлечения инвестиций.

12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги в апреле 2021 г. Она была учреждена как новое международное соревнование, неподконтрольное УЕФА. Участвовать в ней должны были 20 команд, матчи между ними планировалось проводить в середине недели.

Суперлига договорилась с американским банком JPMorgan о стартовом взносе на запуск турнира в размере 3,5 млрд евро. Эти деньги планировали разделить между 15 клубами-основателями: по информации Financial Times, в зависимости от статуса и текущей финансовой ситуации каждый должен был получить от 100 млн до 350 млн евро и потратить их на стабилизацию собственной экономики после кризиса, вызванного пандемией.

Изначально в Суперлигу вошли шесть английских команд («Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси»), а также по три представителя Италии («Интер», «Милан», «Ювентус») и Испании («Атлетико», «Барселона» и «Реал»). Вместе с еще тремя клубами они должны были получить статус постоянных участников. Лишь оставшиеся пять мест планировалось ежегодно разыгрывать между другими командами.

Проект просуществовал всего 48 часов. Он вызвал негативную реакцию среди болельщиков команд, пожелавших отделиться от УЕФА, а также у других европейских лиг и клубов. УЕФА пригрозил клубам-революционерам исключением из внутренних соревнований, а их футболистам — отстранением от турниров сборных. После этого о выходе из Суперлиги объявило большинство участников проекта: в нем остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус» (он вышел из проекта летом 2023-го).

Девять клубов, отколовшихся от Суперлиги, УЕФА обязал сделать пожертвования в размере 15 млн евро на поддержку молодежного и массового футбола в качестве «жеста доброй воли». Против «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны» УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации. Основатели Суперлиги быстро включились в разборки в юридическом поле. Они подали в Европейский суд иск против УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Суд должен определить, попадает ли деятельность УЕФА под определение монополии и нарушает ли она закон о конкуренции.

В декабре 2022 г. генеральный адвокат суда ЕС Атанасиос Рантос заявил, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым создание любого нового соревнования требует предварительного разрешения, не противоречат законодательству Европейского союза о конкуренции.

В прошлом году к развитию Суперлиги подключилось спортивное агентство A22 Sports Management, которое возглавил немец Бернд Райхарт. Ранее он работал в медиахолдинге RTL media group. В октябре 2022-го Райхарт был назначен генеральным директором Суперлиги. Агентство Yahoo! Sports сообщало, что в обязанности менеджера входят «налаживание диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, СМИ и политические верхушки».

В январе 2023-го французское издание L"Equipe добавило, что консультации по поводу вариантов формата Суперлиги провели с представителями 50 клубов из 12 европейских стран. А в феврале было объявлено о новом формате Суперлиги — открытом еврокубковом турнире, объединяющем от 60 до 80 команд, которые могут разделить на три лиги наподобие того, как сейчас устроены Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Mundo Deportivo подтверждает, что контакты по поводу присоединения к проекту были установлены с более чем 60 клубами. Отмечается, что первоначально в Суперлиге примут участие европейские команды с богатой историей, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии. Среди них называются голландские ПСВ и «Фейеноорд», португальские клубы, сербская «Црвена Звезда» и бельгийский «Андерлехт». Как отмечают создатели Суперлиги, за счет нового турнира эти команды смогут поправить финансовое положение.

У Суперлиги есть и противники среди представителей европейских топ-клубов. Так, по информации Mundo Deportivo, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи объединился с УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) и уже проводит сбор подписей среди клубов. Подписавшиеся подтверждают, что отказываются от участия в Суперлиге и останутся в турнирах УЕФА.