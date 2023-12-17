«Актобе» продлит контракт с ведущим легионером

«168-сантиметровый соотечественник и тезка великого Месси за прошедший сезон прошёл путь от ноунейма до одного из лидеров актюбинской команды. Его переподписание выглядит логичным шагом. Добавим, что аргентинец присоединится к партнёрам на первых сборах в Турции, которые стартуют в первой декаде января 2024 года», — сообщает телеграм-канал Серый CARDINAL.