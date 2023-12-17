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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
22:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» продлит контракт с ведущим легионером

ФК «Актобе» намерен пролонгировать соглашение с аргентинским полузащитником Леонелем Струмия, передают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

«168-сантиметровый соотечественник и тезка великого Месси за прошедший сезон прошёл путь от ноунейма до одного из лидеров актюбинской команды. Его переподписание выглядит логичным шагом. Добавим, что аргентинец присоединится к партнёрам на первых сборах в Турции, которые стартуют в первой декаде января 2024 года», — сообщает телеграм-канал Серый CARDINAL.

Струмия в минувшем сезоне чемпионата Казахстана провел 24 матча и отдал одну голевую передачу. Ранее аргентинец выступал на родине, а также долгое время защищал цвета различных клубов из Латвии.

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