Захаряна заменили непривычно рано. «Реал Сосьедад» остановили штанги и офсайды

Мы как-то стали привыкать к стабильным выходам Арсена Захаряна в стартовом составе «Реал Сосьедад». Не так, конечно, как с Александром Головиным, чье отсутствие в играх «Монако» воспринимается как форс-мажор, но все же. Да, отчасти Захаряну помогла травма его основного конкурента — Барренечеа, только у Иманола Альгуасиля было в запасе несколько вариантов. Тем не менее, тренер стабильно ставит на Захаряна и в Лиге чемпионов, и в испанском первенстве.

Больше того — схема басков учитывает стиль бывшего динамовца, чья игра заметно отличается от характеристик Барренечеа. Это, впрочем, типично для Альгуасиля, который за последние сезоны выстроил в средней линии очень гибкую схему с ситуативной сменой позиций. Соответственно, номинально располагающийся левее Захарян может оказаться и справа, а с «Бетисом» наш легионер больше действовал в центре, освобождая бровку Тирни, привыкшему в «Селтике» и «Арсенале» работать от флажка до флажка.

Регулярно смещался в зону левого инсайда и Ойярсабаль. Показательным же получился момент, когда Тирни выполнял подачу, и на подборе у линии штрафной первым оказался российский полузащитник. Жаль, удар с лета у него не получился, и после отскока от газона мяч прилетел в руки вратарю. Не возникло у того проблем и в эпизоде, когда Захарян атаковал с угла штрафной.

Можно говорить о похвальном стремлении и готовности брать инициативу на себя, но все же это были не голевые моменты. Не то, что стандарт, в розыгрыше которого оказался задействован российский легионер, и который увенчался попаданием Субименди в штангу. Когда же мяч оказывался в сетке после ударов Андре Силвы, взятия ворот дважды отменялись из-за офсайдов. Но, конечно, не этим можно объяснять относительно ранние замены этого форварда и Захаряна.

Португалец после серии травм пока не набрал форму и периодически выпадал из игры. Что до россиянина, то он выглядел добротно, но не более того. Таких моментов, как попытка исполнить в штрафной «марселькую рулетку» после перепасовки с Кубо, должно быть больше. В других играх на удачном для себя отрезке Захарян становился более заметной фигурой.

Впрочем, нужно делать поправку на класс соперника. «Бетис» — системно выстроенная команда, что подразумевает более высокий уровень сопротивления. И, например, сменивший нашего футболиста Турриентес выглядел гораздо скромнее. В центре внимания он оказался ближе к финальному свистку, когда встречную атаку разгонял Садик, однако все закончилось ударом куда-то в направлении трибун.

До всплеска в концовке единственный во второй половине голевой эпизод состоялся еще до замены Захаряна, когда Ойярсабаль со штрафного попал в штангу. «Бетис» после перерыва даже превзошел хозяев по числу ударов, часть из которых вполне могла принести севильцам успех. Ну, а баски могут сетовать на то, что вратарь на последних минутах остановил ногой удар Кубо, а Судик отправил мяч в сетку из офсайда. Соседи по таблице разошлись миром, дав шанс конкурентам.