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00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Баварии» Кейн забил 51 гол в 2023 году и обошел Роналду и Холанна

Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал третьим футболистом, сумевшим забить 50+ мячей в 2023 году.

Бавария
Манчестер Сити
ШтутгартЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче 15-го тура бундеслиги 30-летний англичанин оформил дубль в ворота «Штутгарта» (3:0). Таким образом, в его активе теперь 51 гол в 2023 календарном году.

Кейн обошел форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, которые пока остановились на отметке в 50 мячей в этом году. На счету форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.

С 20 мячами в 14 матчах Кейн лидирует в гонке бомбардиров бундеслиги. Нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

Бавария
3:0
Первый тайм: 1:0
Штутгарт
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