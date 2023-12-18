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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лилль» сыграл вничью с «ПСЖ», сравняв счет на 90+4-й минуте

«ПСЖ» в матче 16-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Лиллем» со счетом 1:1.

ПСЖ
ЛилльЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На гол Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти, хозяева ответили точным ударом Жонатана Давида на 90+4-й минуте.

После этого матча «ПСЖ» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую на второй строчке «Ниццу» на 5 очков. «Лилль» с 28 очками — на четвертом месте.

Лилль
1:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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