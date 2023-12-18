«Лилль» сыграл вничью с «ПСЖ», сравняв счет на 90+4-й минуте

На гол Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти, хозяева ответили точным ударом Жонатана Давида на 90+4-й минуте.

После этого матча «ПСЖ» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую на второй строчке «Ниццу» на 5 очков. «Лилль» с 28 очками — на четвертом месте.