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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» крупно оштрафовали по итогам матча с «Тоттенхэмом»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала «Манчестер Сити» на 120 тысяч фунтов стерлингов за неспортивное поведение и препирательства с главным арбитром матча чемпионата Англии с «Тоттенхэмом», сообщается в аккаунте пресс-службы организации в соцсети Х.

Манчестер Сити
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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что «Манчестер Сити» согласился с обвинениями в нарушении правил FA и в том, что не смог обеспечить подобающее поведение своих игроков.

Во встрече 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), которая 3 декабря завершилась со счетом 3:3, на четвертой компенсированной минуте главный арбитр встречи Саймон Хупер не позволил «Манчестер Сити» реализовать выход один на один: футболист «Тоттенхэма» Эмерсон Роял нарушил правила в центре поля против Эрлинга Холанда, мяч остался у «Манчестер Сити». Сначала арбитр показал жестом, что нужно продолжить игру, но как только полузащитник «Сити» Джек Грилиш вышел один на один с голкипером, судья прервал атаку, чтобы показать желтую карточку игроку «Тоттенхэма». Футболисты «Сити» окружили судью, а Холанд в ярости подбежал к арбитру, чтобы высказать претензии. Норвежский форвард получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Манчестер Сити
3:3
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
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