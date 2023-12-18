«Манчестер Сити» крупно оштрафовали по итогам матча с «Тоттенхэмом»

Отмечается, что «Манчестер Сити» согласился с обвинениями в нарушении правил FA и в том, что не смог обеспечить подобающее поведение своих игроков.

Во встрече 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), которая 3 декабря завершилась со счетом 3:3, на четвертой компенсированной минуте главный арбитр встречи Саймон Хупер не позволил «Манчестер Сити» реализовать выход один на один: футболист «Тоттенхэма» Эмерсон Роял нарушил правила в центре поля против Эрлинга Холанда, мяч остался у «Манчестер Сити». Сначала арбитр показал жестом, что нужно продолжить игру, но как только полузащитник «Сити» Джек Грилиш вышел один на один с голкипером, судья прервал атаку, чтобы показать желтую карточку игроку «Тоттенхэма». Футболисты «Сити» окружили судью, а Холанд в ярости подбежал к арбитру, чтобы высказать претензии. Норвежский форвард получил желтую карточку за неспортивное поведение.