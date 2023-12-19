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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «ПСЖ» высказался об отношениях с Мбаппе

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что у него отличные отношения с нападающим Килианом Мбаппе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). В концовке встречи Луис Энрике призвал своих футболистов сконцентрироваться на удержании ничейного результата. Мбаппе удивился решению специалиста и высказал свое недовольство, покидая поле.

«У нас с Мбаппе идеальные отношения, как и с большинством игроков. Он еще молод. Надеюсь, впереди его ждет множество индивидуальных и командных успехов. Надеюсь, он сможет и дальше развиваться в “ПСЖ”. Его статистика впечатляет, он на вершине мирового футбола», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и мадридский «Реал» достигли договоренности по трансферу Мбаппе.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.

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