Тренер «ПСЖ» высказался об отношениях с Мбаппе

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). В концовке встречи Луис Энрике призвал своих футболистов сконцентрироваться на удержании ничейного результата. Мбаппе удивился решению специалиста и высказал свое недовольство, покидая поле.

«У нас с Мбаппе идеальные отношения, как и с большинством игроков. Он еще молод. Надеюсь, впереди его ждет множество индивидуальных и командных успехов. Надеюсь, он сможет и дальше развиваться в “ПСЖ”. Его статистика впечатляет, он на вершине мирового футбола», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и мадридский «Реал» достигли договоренности по трансферу Мбаппе.