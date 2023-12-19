Слуцкий и Яровинский могут подписать контракт с одним из китайских клубов
По информации «СЭ», бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может возглавить один из китайских клубов.
По информации «СЭ», бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может возглавить один из китайских клубов.
Помимо Слуцкого к работе в Китае может приступить бывший ассистент тренера в «Халл Сити» и «Витессе» Олег Яровинский.
Последним местом работы обоих был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.
Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким и занимал должность спортивного директора до января 2023 года.