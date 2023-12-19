Слуцкий и Яровинский могут подписать контракт с одним из китайских клубов

Помимо Слуцкого к работе в Китае может приступить бывший ассистент тренера в «Халл Сити» и «Витессе» Олег Яровинский.

Последним местом работы обоих был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.