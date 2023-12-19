Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» стал самым посещаемым на «Энфилде» за 60 лет

Игру «Ливерпуля» и «МЮ» посетили 57 158 болельщиков. Это самая посещаемая игра на «Энфилде» за 60 лет, с 20 февраля 1963 года, пишет Telecomasia.net. Тогда 57 906 болельщиков пришли на «Энфилд» и увидели победу «Ливерпуля» над «Бернли» (2:1, дополнительное время) в переигровке матча четвертого раунда Кубка Англии.