Вратарь «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Тедеско хотел атаковать меня. Более того, на следующий день в прессу просочилась информация, которая, как я знаю, исходила с его стороны. Я никогда не говорил, что некоторые игроки не на должном уровне. Я давно знаю таких ребят, как Кастань, Тилеманс и Прат. Единственное, и я не боюсь это сказать: если ты уступаешь в счёте в матче с Австрией и у тебя в команде есть игроки, которые в своих клубах проиграли больше матчей, чем выиграли, то перевернуть ситуацию сложно. Я не принижал «Лестер» или ребят оттуда. Такое случается в футболе… В свой первый сезон в «Реале» я пропустил много голов.