«Спартак» и «Ростов»: стали известны соперники «Кайрата» на турнире в ОАЭ
Алматинский «Кайрат» сыграет на Зимнем кубке РПЛ-2024 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
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Алматинский «Кайрат» сыграет на Зимнем кубке РПЛ-2024 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Соперниками алматинцев будут действующий обладатель Зимнего кубка РПЛ российский «Спартак» (Москва) и «Ростов», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».
Матчи пройдут со 2 по 14 февраля в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян».
Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех матчей.