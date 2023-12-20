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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Спартак» и «Ростов»: стали известны соперники «Кайрата» на турнире в ОАЭ

Алматинский «Кайрат» сыграет на Зимнем кубке РПЛ-2024 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Соперниками алматинцев будут действующий обладатель Зимнего кубка РПЛ российский «Спартак» (Москва) и «Ростов», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Матчи пройдут со 2 по 14 февраля в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян».

Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех матчей.

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