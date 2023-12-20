«Спартак» и «Ростов»: стали известны соперники «Кайрата» на турнире в ОАЭ

Источник: ФК "Кайрат"

Соперниками алматинцев будут действующий обладатель Зимнего кубка РПЛ российский «Спартак» (Москва) и «Ростов», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Матчи пройдут со 2 по 14 февраля в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян».