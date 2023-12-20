«Актобе» объявил о переходе игрока сборной Казахстана
Футболист сборной Казахстана Багдат Каиров пополнил состав «Актобе», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».
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Футболист сборной Казахстана Багдат Каиров пополнил состав «Актобе», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».
30-летний Каиров является воспитанником актюбинского футбола. Ранее он выступал за «Актобе» и «Актобе-Жас». В 2016—2019 годах он провел за «красно-белых» более ста матчей, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.
Также казахстанский латераль играл в КПЛ за «Каспий», «Кайсар», «Ордабасы» и «Тобол». В составе сборной Казахстана Каиров провел 14 матчей.