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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о переходе игрока сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Багдат Каиров пополнил состав «Актобе», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

30-летний Каиров является воспитанником актюбинского футбола. Ранее он выступал за «Актобе» и «Актобе-Жас». В 2016—2019 годах он провел за «красно-белых» более ста матчей, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.

Также казахстанский латераль играл в КПЛ за «Каспий», «Кайсар», «Ордабасы» и «Тобол». В составе сборной Казахстана Каиров провел 14 матчей.

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