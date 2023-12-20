СМИ: экс-игрока «ПСЖ» госпитализировали с ножевым ранением

Сообщается, что экс-нападающий получил колотую рану живота и перелом ключицы.
По информации издания El Observador, футболист был на вечеринке на одном из курортов Уругвая и получил повреждения во время спора с родственником из-за финансового вопроса. По версии семьи Лавесси, которую приводит журналист TyC Sports Херман Грова, он при замене лампочки упал с лестницы и ударился о мебель.
Лавесси 38 лет. Ранее он выступал за аргентинские «Эстудиантес» и «Сан Лоренсо», итальянские «Дженоа» и «Наполи», французский «ПСЖ» и китайский «Хэбэй Чайна Форчун». Также на его счету девять голов в 51 матче за сборную Аргентины. В январе 2020 года футболист объявил о завершении карьеры.