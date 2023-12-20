СМИ: экс-игрока «ПСЖ» госпитализировали с ножевым ранением

По информации издания El Observador, футболист был на вечеринке на одном из курортов Уругвая и получил повреждения во время спора с родственником из-за финансового вопроса. По версии семьи Лавесси, которую приводит журналист TyC Sports Херман Грова, он при замене лампочки упал с лестницы и ударился о мебель.