Победу «Барселоне» принёс неожиданный герой. А до этого она «привезла» себе 2 нелепых гола

Финальный официальный матч уходящего года с последней командой Ла Лиги — «Альмерия» за 17 туров набрала всего 5 очков! Даже несмотря на проблемы «Барселоны», сегодня она должна была легчайше забрать три очка. Победы каталонцы действительно добились, хотя просто им точно не было.

Стартовая расстановка в центре у каталонцев выглядела весьма странно. Де Йонг перебрал карточек, а Педри присоединился в лазарете к Гави, так что тройка полузащиты была такой: Роберто, Гюндоган, Лопес. Серхи до этого провёл в Ла Лиге-2023/2024 всего 189 минут, а Фирмин — 441. Спасибо Илкаю, что он в деле — если бы вместо него вышел Ориоль Ромеу, «Барса» собрала бы связку мечты. Уровня «Хетафе» или «Осасуны». Кто же знал, что один из резервистов принесёт результат!

Другое изменение не стало вынужденным: Хави предпочёл в обороне Кристенсена, а не Кунде. Против соперника статуснее «Альмерии» такой «Барселоне» было бы сложно — не забываем и про Иньяки Пенью, вот уже седьмой матч подряд подменяющего повредившего спину тер Штегена. Но худшая команда Ла Лиги подтвердила статус.

За первый тайм сине-гранатовые нанесли по воротам андалусийцев 15 ударов. Просто для сравнения: за весь матч с «Валенсией» их было 16, а с «Жироной» — 15. Каталонцы должны были забивать несколько раз (1,68 xG): Максимиану потащил выстрел Левандовского примерно с 11 метров и удар головой Роберто в упор. Справился португалец и с замыканием Араухо после подачи Гюндоганом углового, но на добивании сыграл Рафинья — 1:0.

Казалось, «Барса» разовьёт успех и впервые с сентября победит разгромно. Вместо этого она расслабилась и под конец тайма пропустила. Араухо неуклюже отразил дальнюю передачу «Альмерии» и подарил мяч Аррибасу, а тот воспользовался подарком и отправил разрезающий пас на Баптистау. Несмотря на помарку Рональда, это почти гарантированный офсайд, однако защитник в попытках исправиться выставил ногу. В итоге Лео идеально поймал линию вне игры, выскочил один на один с Пеньей и технично его перекинул. Один момент — один гол. Каталонцам стоит поучиться реализации у аутсайдера.

В перерыве Хави сделал двойную замену: убрал потерявшегося Феликса и схватившего жёлтую Кристенсена, выпустив Кунде и Торреса. Сценарий первого тайма повторился: «Барселона» давила и создавала уйму моментов — Ферран мог забивать дважды уже на первых минутах. Гол принёс ещё один корнер: Рафинья подал на Роберто, и тот не простил. Правда, видеоповтор показал, что угловой назначили зря — мяч ушёл за пределы поля от ноги Бальде, а не игрока «Альмерии».

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Видимо, Пенья как-то узнал об этом и исправил несправедливость: пошёл на перехват навеса, столкнулся с Араухо и выронил мяч. Гонсалесу оставалось только катнуть в пустые ворота.

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И всё-таки «Барселона» вырвала победу. Кто забил решающий мяч? Роберто, и это дубль! Серхи откликнулся на передачу Левандовского, убежал за спины защитникам и точно пробил. А уже в добавленное время испанец шмальнул в перекладину! Кажется, кое-кто наиграл на новый контракт — действующий заканчивается летом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456247591&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего каталонцы нанесли в сторону ворот «Альмерии» 30 ударов. Во время перерыва нужно будет срочно исправлять реализацию — особенно помощь пригодится Левандовскому, который вновь запорол кучу моментов.