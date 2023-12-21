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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин получил красную карточку в матче с «Тулузой»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин досрочно закончил матч 17-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

Монако
ТулузаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Кадр из трансляции

На 51-й минуте встречи при счете 2:1 27-летний россиянин заработал удаление за удар шипами по ноге соперника. Для него это четвертая красная карточка в чемпионате Франции.

Решение по длительности дисквалификации Головина будет принято на заседании дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции в среду, 27 декабря.

Тулуза
1:2
Первый тайм: 1:2
Монако
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