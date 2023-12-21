Боссам «Реала» и «Барсы» очень нужна Суперлига. Сегодня решится её судьба

Сегодня, 21 декабря, Европейский суд в Люксембурге должен вынести важнейшее для всего европейского футбола решение. Там рассмотрят дело Суперлиги против УЕФА и ФИФА, в основе которого революционный вопрос — обладает ли УЕФА монополией на организацию и коммерческое управление европейским футболом или нет. От решения суда напрямую зависит судьба Суперлиги: если признают, что УЕФА нарушает законы ЕС о конкуренции, то боссы нового турнира будут праздновать победу и готовиться к запуску грандиозного соревнования.

В УЕФА же по-прежнему убеждены, что Европейский суд вынесет решение в их пользу (как это было в предварительном отчёте в декабре 2022 года), Суперлига же считает, что закон на её стороне. Боссы топ-клубов, несмотря на прошлогоднее заключение, уверены, что именно за ними будет победа в этой борьбе с чиновниками, которую они кропотливо ведут с первого дня существования проекта Суперлиги. Оно и неудивительно — на кону слишком многое: суммы с большим количеством нулей и огромная власть.

История тянется уже 2,5 года. И вот теперь развязка как никогда близка

Суперлигу официально представили в апреле 2021-го, и тогда это провозглашение об отделении от УЕФА стало не только громким, но и весьма неожиданным. Помпезный турнир, который обещал обогатить грандов европейского футбола, закончился не менее громким фиаско — спустя всего несколько дней после угроз УЕФА и лично его главы Александера Чеферина клубы один за другим начали покидать проект, сопровождая свой выход из него извинениями. Но три клуба, руководители которых и стояли во главе этого переворота, остались. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» решили идти до конца.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в их отношении, однако боссов клубов это не напугало — они пошли в суд Мадрида с требованием прекратить незаконное разбирательство. Судья Мануэль Руис де Лара встал на их сторону, после чего передал дело в Европейский суд. Решение не понравилось УЕФА, и руководящий орган подал ходатайство с требованием отстранить судью, который это решение вынес. Однако суд Мадрида никаких «значительных нарушений», о которых говорили юристы УЕФА, в работе судьи не увидел — и отклонил ходатайство.

Следующим этапом в этой войне футбольных кланов стала передача дела в Европейский суд: в мае 2021-го Суперлига обратилась в инстанцию с обвинением, что УЕФА нарушает закон ЕС о конкуренции, устанавливая монополию на весь европейский футбол. Флорентино Перес как один из идеологов проекта говорил о монополии футбольной организации, подчёркивая, что «столп Евросоюза — это конкуренция».

Чеферин же не раз подчёркивал, что УЕФА борется с «планами кучки олигархов», но в конечном счёте всё же победит, потому что футбол «не может быть приватизирован меньшинством».

«Сначала они запустили свою бредовую идею в разгар пандемии. Теперь мы каждый день читаем статьи, что они планируют воплотить её сейчас, в разгар военных действий. Нужно ли мне больше говорить об этих людях? Они явно живут в параллельном мире. И пока мы спасаем игроков вместе с другими заинтересованными сторонами, пока мы помогаем в ужасной ситуации, они работают над таким проектом». Александер Чеферин президент УЕФА

Год назад суд Европейского союза в предварительном решении постановил, что правила УЕФА и ФИФА не нарушают законы ЕС, а значит, организации могут блокировать вступление клубов в посторонние турниры и наказывать игроков за участие в них. «Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любое новое соревнование подлежит предварительному согласованию, совместимы с законодательством Евросоюза о конкуренции», — заявил судья.

Но идеологам Суперлиги было как будто бы всё равно: к тому времени маркетинговое агентство А22, созданное специально для продвижения Суперлиги, уже разработало принципы новой структуры. Боссы проекта уверены в своей правоте, поэтому готовятся запустить турнир к 2025 году.

Главные принципы Суперлиги: до 80 участников, здоровье игроков важнее всего, уважение законов ЕС (ха-ха, УЕФА!)

Открытый чемпионат с несколькими дивизионами. Количество участников — от 60 до 80 команд, чтобы можно было обеспечить устойчивое распределение средств по всей пирамиде. Никаких постоянных членов: клубы ежегодно вылетают в дивизион ниже или поднимаются в дивизион выше. Квалификация открытая, основанная на результатах в национальных чемпионатах, которые являются основой основ.

Количество участников — от 60 до 80 команд, чтобы можно было обеспечить устойчивое распределение средств по всей пирамиде. Никаких постоянных членов: клубы ежегодно вылетают в дивизион ниже или поднимаются в дивизион выше. Квалификация открытая, основанная на результатах в национальных чемпионатах, которые являются основой основ. Строгое соблюдение финансовой устойчивости. Расходы должны основываться только на генерируемых ресурсах, а тратить можно только фиксированный процент с ежегодных доходов.

Расходы должны основываться только на генерируемых ресурсах, а тратить можно только фиксированный процент с ежегодных доходов. Здоровье игроков — важнейший аспект развития. Количество игровых дней в еврокубках не может превышать число, которое предусмотрено нынешними календарями.

Количество игровых дней в еврокубках не может превышать число, которое предусмотрено нынешними календарями. Структура управления должна полностью опираться на законодательство ЕС (своего рода камень в сторону УЕФА и закона о конкуренции), а все законы должно соблюдаться.

(своего рода камень в сторону УЕФА и закона о конкуренции), а все законы должно соблюдаться. Цифровизация, комфорт для болельщиков, солидарность. Ну и, конечно, Суперлига — лучшее футбольное соревнование в мире.

Победа в суде особенно важна Флорентину Пересу и Жоану Лапорте

Когда-то революцию в европейском футболе совершил Сильвио Берлускони: он придумал проект собственной Суперлиги, чем вынудил УЕФА реформировать Кубок чемпионов, который тогда был совершенно непривлекательным проектом с точки зрения бизнеса.

Нынешним реформатором стал именно Перес: он долгие годы говорил о необходимости создания отдельного турнира для суперклубов, настаивал, что подобное соревнование необходимо для увеличения доходов — в частности «Реала». Дополнительные средства нужны его клубу, чтобы иметь возможность конкурировать с богатыми владельцами с Ближнего Востока, а ещё — чтобы наконец воплотить в жизнь проект по реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

Победа в суде не только принесёт ему исполнение давней мечты, но и вознесёт в один ранг с Берлускони, который когда-то со своими хитрыми планами вошёл в историю как большой реформатор. Поражение же больно ударит по финансам «Реала», который в последнее время живёт так, будто Суперлига точно случится и позволит закрыть долги (клуб взял заём на реконструкцию стадиона), а также лично по самолюбию Переса — он не привык проигрывать.

Второй человек, который находится в тени руководителя «Реала», но играет немалую роль в этом проекте — это Жоан Лапорта. Примкнуть к авантюре его пригласил Перес — по его словам, сделать это было несложно: достаточно было убедить, что Суперлига спасёт «Барселону» от всех финансовых проблем. Дыры в бюджете сейчас стали ещё больше, поэтому для Лапорты решение суда будет иметь ключевое значение.

И всё в этой истории крутится вокруг лишь одного — с какой стороны ни посмотри, у каждого участника конфликта один-единственный интерес.

Деньги.