Новичок КПЛ готов подписать кандидата в сборную Казахстана
Ведущий защитник «Каспия» Максат Тайкенов в зимнее трансферное окно может покинуть актауский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ведущий защитник «Каспия» Максат Тайкенов в зимнее трансферное окно может покинуть актауский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вылет «Каспия» в первую лигу спровоцировал интерес к игрокам команды из Актау со стороны других клубов КПЛ. В частности, есть спрос на Тайкенова, который еще пару лет назад вызывался в национальную сборную Казахстана.
Одним из претендентов на Тайкенова является «Женис». Столичный клуб внимательно изучает рынок казахстанских игроков и левый защитник «Каспия» является одним из потенциальных новичков команды.
В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана Тайкенов провел 22 матча. Помимо «Каспия» 26-летний латераль ранее выступал за «Байтерек».
Напомним, что «Женис» занял третье место в минувшем сезоне первой лиги и вернулся в высший дивизион чемпионата Казахстана.