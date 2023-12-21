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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ готов подписать кандидата в сборную Казахстана

Ведущий защитник «Каспия» Максат Тайкенов в зимнее трансферное окно может покинуть актауский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: КФФ

Вылет «Каспия» в первую лигу спровоцировал интерес к игрокам команды из Актау со стороны других клубов КПЛ. В частности, есть спрос на Тайкенова, который еще пару лет назад вызывался в национальную сборную Казахстана.

Одним из претендентов на Тайкенова является «Женис». Столичный клуб внимательно изучает рынок казахстанских игроков и левый защитник «Каспия» является одним из потенциальных новичков команды.

В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана Тайкенов провел 22 матча. Помимо «Каспия» 26-летний латераль ранее выступал за «Байтерек».

Напомним, что «Женис» занял третье место в минувшем сезоне первой лиги и вернулся в высший дивизион чемпионата Казахстана.

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