Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери: моя Суперлига — это английская Премьер-лига

«Не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что моя Суперлига — это английская Премьер-лига. Также я хочу выступать в Европе вместе с “Астон Виллой”, — приводит слова Эмери Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 21 декабря, Суд Европейского Союза вынес решение, согласно которому УЕФА и ФИФА не вправе устанавливать монополию на проведение других турнирах, а также не вправе запрещать командам принимать в них участие.