«Манчестер Сити» выступил против участия в Суперлиге

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Футбольный клуб “Манчестер Сити” подтвердил, что в 2021 году он официально ввёл в действие процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги.



Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим сотрудничать с другими клубами через европейскую ассоциацию клубов и участвовать в соревнованиях УЕФА», — сказано в официальном заявлении клуба.