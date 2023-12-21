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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» выступил против участия в Суперлиге

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» выступила с заявлением о Суперлиге.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Футбольный клуб “Манчестер Сити” подтвердил, что в 2021 году он официально ввёл в действие процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги.

Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим сотрудничать с другими клубами через европейскую ассоциацию клубов и участвовать в соревнованиях УЕФА», — сказано в официальном заявлении клуба.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».

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