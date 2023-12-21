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23:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» без Захаряна не смог обыграть «Кадис»

Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Реал Сосьедад».

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Источник: AFP 2023

Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Игра завершилась вничью — 0:0.

Напомним, Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропускал матч из-за травмы. Ранее сообщалось, что российский футболист отсутствовал на утренней тренировке 20 декабря из-за перегрузки подколенных мышц правой ноги. У него был небольшой дискомфорт, который усилился на тренировке.

На данный момент «Реал Сосьедад» с 31 очком располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» идёт на 17-й строчке, набрав 15 очков в 18 матчах.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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