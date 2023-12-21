«Реал Сосьедад» без Захаряна не смог обыграть «Кадис»

Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Игра завершилась вничью — 0:0.

Напомним, Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропускал матч из-за травмы. Ранее сообщалось, что российский футболист отсутствовал на утренней тренировке 20 декабря из-за перегрузки подколенных мышц правой ноги. У него был небольшой дискомфорт, который усилился на тренировке.