«Жирона» упустила победу в концовке матча с «Бетисом» и не смогла оторваться от «Реала»

Под конец первого тайма, на 39-й минуте, в ворота «Бетиса» был назначен пенальти. Украинский нападающий Артём Довбик реализовал 11-метровый удар, выведя «Жирону» вперёд. В самой концовке встречи, на 89-й минуте, Херман Песселья сравнял счёт и помог своей команде вырвать ничью в данном матче — 1:1.

После результата данного матча «Жирона» осталась на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 43 очка в 18 проведённых матчах, но не смогла оторваться от мадридского «Реала». У «сливочных» 42 очка, но есть игра в запасе. В случае победы над «Алавесом» «Реал» возглавит таблицу Ла Лиги по итогам тура. «Бетис» же располагается на седьмой позиции с 28 очками после аналогичного количества встреч.