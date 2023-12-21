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23:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жирона» упустила победу в концовке матча с «Бетисом» и не смогла оторваться от «Реала»

Сегодня, 21 декабря, состоялась встреча 18-го тура испанской Примеры между «Бетисом» и «Жироной».

Жирона
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:00 мск. «Жирона» упустила победу на последних минутах встречи — 1:1.

Под конец первого тайма, на 39-й минуте, в ворота «Бетиса» был назначен пенальти. Украинский нападающий Артём Довбик реализовал 11-метровый удар, выведя «Жирону» вперёд. В самой концовке встречи, на 89-й минуте, Херман Песселья сравнял счёт и помог своей команде вырвать ничью в данном матче — 1:1.

После результата данного матча «Жирона» осталась на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 43 очка в 18 проведённых матчах, но не смогла оторваться от мадридского «Реала». У «сливочных» 42 очка, но есть игра в запасе. В случае победы над «Алавесом» «Реал» возглавит таблицу Ла Лиги по итогам тура. «Бетис» же располагается на седьмой позиции с 28 очками после аналогичного количества встреч.

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