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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:18 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено о трансфере Стаса Покатилова

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов стал игроком футбольного клуба «Тобол» (Костанай), сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: КФФ

По информации пресс-службы желто-зеленых, с 31-летним голкипером подписан контракт до конца 2024 года.

В разные годы он выступал за «Акжайык», «Шахтер», «Кайрат», а также российский «Ростов». Предыдущим его клубом был «Актобе». В минувшем сезоне Покатилов провел 28 игр в чемпионате страны, десять раз сыграл «на ноль».

За сборную Казахстана отыграл 26 матчей. Становился лучшим вратарем казахстанской премьер-лиги в сезоне-2015.

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