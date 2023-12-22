Официально объявлено о трансфере Стаса Покатилова
Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов стал игроком футбольного клуба «Тобол» (Костанай), сообщают Vesti.kz.
Тобол Кс
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Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов стал игроком футбольного клуба «Тобол» (Костанай), сообщают Vesti.kz.
По информации пресс-службы желто-зеленых, с 31-летним голкипером подписан контракт до конца 2024 года.
В разные годы он выступал за «Акжайык», «Шахтер», «Кайрат», а также российский «Ростов». Предыдущим его клубом был «Актобе». В минувшем сезоне Покатилов провел 28 игр в чемпионате страны, десять раз сыграл «на ноль».
За сборную Казахстана отыграл 26 матчей. Становился лучшим вратарем казахстанской премьер-лиги в сезоне-2015.