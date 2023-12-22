Официально объявлено о трансфере Стаса Покатилова

По информации пресс-службы желто-зеленых, с 31-летним голкипером подписан контракт до конца 2024 года.

В разные годы он выступал за «Акжайык», «Шахтер», «Кайрат», а также российский «Ростов». Предыдущим его клубом был «Актобе». В минувшем сезоне Покатилов провел 28 игр в чемпионате страны, десять раз сыграл «на ноль».