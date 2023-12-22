В казахстанском клубе решили судьбу Али Алиева
Казахстанец Али Алиев продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Кызыл-Жар», сообщают Vesti.kz.
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Казахстанец Али Алиев продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Кызыл-Жар», сообщают Vesti.kz.
По информации пресс-службы петропавловцев, с 43-летним специалистом продлили контракт.
Под его руководством «Кызыл-Жар» провел 57 матчей, прошел во второй раунд Лиги конференций-2022/23, а в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
Алиев в разное время возглавлял «Женис», «Астана-Жас», «Шахтер» (Караганда).