«Интер Майами» объявил о переходе футболиста Луиса Суареса

Источник: Официальный сайт ФК «Интер Майами»

Телеканал ESPN ранее сообщал, что контракт с Суаресом будет рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Ранее в «Интер Майами» перешли три бывших футболиста «Барселоны»: аргентинский нападающий Лионель Месси, испанский полузащитник Серхио Бускетс и испанский защитник Жорди Альба. Команду тренирует аргентинский специалист Херардо Мартино, ранее возглавлявший «Барселону».

Суаресу 36 лет, последним клубом уругвайца был бразильский «Гремио». Ранее он играл за уругвайский «Насьонал», испанские «Атлетико» и «Барселону», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген».

За «Барселону» форвард выступал с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным победителем суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 40 голами.