Гол и передача Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттифак» Джеррарда

У хозяев голы забивали Алекс Теллес, Марсело Брозович и Криштиану Роналду, который также отметился голевой передачей. У команды Стивена Джеррарда отличился Мохаммед Аль-Кувайкиби.

Роналду забил 17-й гол и обошел форварда «Аль-Хиляля» Александара Митровича (16) в списке бомбардиров премьер-лиги. Также португалец догнал лидирующего Альваро Медрана («Аль-Таавун») в списке ассистентов — 9 передач.

«Аль-Наср» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Иттифак» с 24 очками — на 8-й строчке.