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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
23:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский футбольный клуб получил групповую повестку в военкомат

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Игрокам киевского футбольного клуба «Оболонь», выступающего в украинской премьер-лиге пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек, сообщил журналист украинской спортивной программы «Та то такэ» (укр. «Ну это такое»).

Оболонь
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«По нашей информации, в (футбольный клуб — ред.) “Оболонь” поступила групповая повестка на 25, кажется, человек от территориального центра комплектования», — говорится в ролике, опубликованном на Youtube-канале программы.

Как отмечается в видео, данный эпизод идет вразрез с предыдущими призывами украинских властей к спортсменам продолжать карьеру и не покидать страну. Также высказывается мнение, что данный шаг мог быть инициирован главным тренером команды в качестве «воспитательной работы».

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

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