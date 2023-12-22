«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» нанес разгромное поражение бразильскому «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в Саудовской Аравии.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» нанес разгромное поражение бразильскому «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в Саудовской Аравии.
Встреча в Джидде завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Хулиан Альварес (1-я и 88-я минуты), еще один гол забил Фил Фоден (72). Также автоголом отметился футболист «Флуминенсе» Нино (27).
Альварес стал автором самого быстрого гола в истории клубного чемпионата мира. Он открыл счет на 40-й секунде и превзошел достижение защитника «Аль‑Айна» из ОАЭ Мохамеда Ахмеда, который отличился на 79‑й секунде встречи против тунисского «Эсперанса» в 2018 году.
«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира. Также в 2023 году английский клуб выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.