«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира

Встреча в Джидде завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Хулиан Альварес (1-я и 88-я минуты), еще один гол забил Фил Фоден (72). Также автоголом отметился футболист «Флуминенсе» Нино (27).

Альварес стал автором самого быстрого гола в истории клубного чемпионата мира. Он открыл счет на 40-й секунде и превзошел достижение защитника «Аль‑Айна» из ОАЭ Мохамеда Ахмеда, который отличился на 79‑й секунде встречи против тунисского «Эсперанса» в 2018 году.