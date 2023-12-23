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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Лацио» Сарри: Суперлига? Мне даже новый формат Лиги чемпионов не нравится

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, как он относится к идее создания Европейской Суперлиги.

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Источник: AP 2023

«Создание Суперлиги? Я традиционалист, мне даже формат следующего розыгрыша Лиги чемпионов не нравится. Лучше бы рождественским подарком для меня стали набранные очки “Лацио”, — приводит слова Сарри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувший четверг, 21 декабря, Суд Европейского союза вынес решение, в соответствии с которым УЕФА и ФИФА не вправе устанавливать свою монополию на организацию других футбольных турниров, а также не вправе накладывать запрет на команды, которые хотят принять участие в новых соревнованиях.

После вынесения данного решения был представлен формат готовящейся Суперлиги, однако многие европейские гранды высказались против участия в этом турнире.

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