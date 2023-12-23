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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A командой

«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A «Салернитаной».

Милан
Салернитана
Фиорентина
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Источник: Reuters

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 17, 22.12.2023, 22:45

Салернитана2Милан2

Встреча, прошедшая в Салерно, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Федерико Фасио (42-я минута) и Антонио Кандрева (63). У гостей мячи забили Фикайо Томори (17) и Лука Йович (90).

«Салернитана» (9 очков) занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии A. «Милан» (33) располагается на третьей строчке.

В другом матче «Фиорентина» на выезде переиграла «Монцу» — 1:0.

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Первый тайм: 0:1
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