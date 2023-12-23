«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A командой

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Салерно, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Федерико Фасио (42-я минута) и Антонио Кандрева (63). У гостей мячи забили Фикайо Томори (17) и Лука Йович (90).