«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A командой
«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A «Салернитаной».
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«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A «Салернитаной».
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Салерно, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Федерико Фасио (42-я минута) и Антонио Кандрева (63). У гостей мячи забили Фикайо Томори (17) и Лука Йович (90).
«Салернитана» (9 очков) занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии A. «Милан» (33) располагается на третьей строчке.
В другом матче «Фиорентина» на выезде переиграла «Монцу» — 1:0.