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10:08 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим пять трофеев за один календарный год

22 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финальном матче клубного чемпионата мира-2023.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Для «горожан» это первый титул КЧМ и пятый трофей в 2023 году.

Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала победителем Лиги чемпионов, АПЛ, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим пять трофеев за один календарный год.

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