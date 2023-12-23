«Манчестер Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим пять трофеев за один календарный год
22 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финальном матче клубного чемпионата мира-2023.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
22 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финальном матче клубного чемпионата мира-2023.
Для «горожан» это первый титул КЧМ и пятый трофей в 2023 году.
Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала победителем Лиги чемпионов, АПЛ, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА.
Таким образом, «Манчестер Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим пять трофеев за один календарный год.