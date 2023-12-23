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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» одержал победу в выездном матче с «Фрозиноне»

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Ювентус».

Фрозиноне
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Бенито Стирпе» в Фрозиноне (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса’Кенан Йилдиз с передачи Филипа Костича. На 51-й минуте форвард Хайме Баэс забил ответный мяч “Фрозиноне”. Ему ассистировал Иларио Монтеризи. Победный гол “Ювентуса” на счету нападающего Душана Влаховича. Он отличился с передачи Уэстона Маккенни на 81-й минуте.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 17 матчей. «Фрозиноне» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).

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1:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
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