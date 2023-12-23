«Ювентус» одержал победу в выездном матче с «Фрозиноне»

Команды играли на стадионе «Бенито Стирпе» в Фрозиноне (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса’Кенан Йилдиз с передачи Филипа Костича. На 51-й минуте форвард Хайме Баэс забил ответный мяч “Фрозиноне”. Ему ассистировал Иларио Монтеризи. Победный гол “Ювентуса” на счету нападающего Душана Влаховича. Он отличился с передачи Уэстона Маккенни на 81-й минуте.