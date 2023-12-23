Стали известны имена самых жестких игроков 2000-х по версии FourFourTwo
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Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг самых жестких футболистов 2000-х годов.
Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг самых жестких футболистов 2000-х годов.
Этот список возглавил нидерландский полузащитник Найджел де Йонг, второе место досталось испанцу Хави Наварро. Топ-3 замкнул защитник Пабло Альфаро, который играл вместе с Наварро в «Севилье».
Топ-10 самых жёстких футболистов 2000-х годов:
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Представленный список состоит из имён 32 футболистов.