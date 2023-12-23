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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны имена самых жестких игроков 2000-х по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг самых жестких футболистов 2000-х годов.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Этот список возглавил нидерландский полузащитник Найджел де Йонг, второе место досталось испанцу Хави Наварро. Топ-3 замкнул защитник Пабло Альфаро, который играл вместе с Наварро в «Севилье».

Топ-10 самых жёстких футболистов 2000-х годов:

  1. Найджел де Йонг (полузащитник)
  2. Хави Наварро (полузащитник)
  3. Пабло Альфаро (защитник)
  4. Серхио Рамос (защитник)
  5. Томаш Ржепка (защитник)
  6. Алексис Руано (защитник)
  7. Неманья Видич (защитник)
  8. Златан Ибрагимович (нападающий)
  9. Дженнаро Гаттузо (полузащитник)
  10. Тони Адамс (защитник).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Представленный список состоит из имён 32 футболистов.

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