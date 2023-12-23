«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и опустился на восьмое место в АПЛ

Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 72-й минуте, Джаррод Боуэн открыл счёт в матче, выведя «Вест Хэм» вперёд. Вскоре, на 78-й минуте, Мохаммед Кудус удвоил преимущество хозяев — 2:0. Гол Кудуса так и остался последним в данной встрече, «Вест Хэм» одержал уверенную победу со счётом 2:0.