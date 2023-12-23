Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Интер
Лечче
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Севилья
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Бернли
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Борнмут
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Ювентус
12
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
18:15
Атлетико
Севилья
10
21.12
Алавес
Реал
01
21.12
Мальорка
Осасуна
32
21.12
Бетис
Жирона
11
21.12
Кадис
Реал Сосьедад
00
20.12
Атлетик
Лас-Пальмас
10
20.12
Вильярреал
Сельта
32
20.12
Барселона
Альмерия
32
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Барселоне» ждут два трофея в этом сезоне, иначе Хави будет уволен

Руководство испанской «Барселоны» ждёт два трофея в этом сезоне, иначе главный тренер команды Хави будет уволен, сообщает AS.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и Хави уверены, что Суперкубок Испании, который пройдёт в январе, станет поворотным моментом для команды. Победа в этом розыгрыше рассматривается необходимой.

При этом в «Барселоне» рассчитывают ещё и на второй трофей. Руководство команды верит, что команда может выиграть испанскую Примеру и обеспечить два титула, как в прошлом сезоне. При этом победа в Кубке Испании будет воспринята позитивно.

Также руководство каталонцев требует выступать на самом высоком уровне и в Лиге чемпионов, преодолевая раунды плей-офф и показывая хороший футбол.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь