В «Барселоне» ждут два трофея в этом сезоне, иначе Хави будет уволен

По информации источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и Хави уверены, что Суперкубок Испании, который пройдёт в январе, станет поворотным моментом для команды. Победа в этом розыгрыше рассматривается необходимой.

При этом в «Барселоне» рассчитывают ещё и на второй трофей. Руководство команды верит, что команда может выиграть испанскую Примеру и обеспечить два титула, как в прошлом сезоне. При этом победа в Кубке Испании будет воспринята позитивно.