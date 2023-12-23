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20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы на матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Эндо, Джонс, Салах, Гакпо, Диас.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус, Мартинелли.

Матч пройдет на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Начало — в 20:30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Ливерпуль» набрал 38 очков в 17 матчах и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» — на первой строчке (39).

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